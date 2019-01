Rijnstate op de lip van poli CWZ: ‘Geen concurrentie’

Stijn en Anouk leven hun droom en reizen de wereld over: ‘Ultiem gevoel van vrijheid’

13:08 NIJMEGEN - Het is de beste keus die ze ooit in hun leven hebben gemaakt. Geen seconde hebben Anouk Teunisse (26) en haar vriend Stijn van Osch (27) spijt gehad. In november 2016 pakten de twee hun spullen om de wereld rond te gaan reizen. Terugkeren? Voorlopig niet. ,,Dit geeft het ultieme gevoel van vrijheid. Living the dream, zeggen ze weleens. Dat doen we hier écht’’, zegt Van Osch.