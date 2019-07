Rijstroken Waalbrug weer anders ingedeeld, brug zaterdagavond en -nacht afgesloten

NIJMEGEN - Automobilisten en motorrijders kunnen zaterdagavond en -nacht niet over de Waalbrug in Nijmegen. De brug is in beide richtingen afgesloten vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot zondagochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via De Oversteek, de andere stadsbrug. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Waalbrug.