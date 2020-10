Rob Jetten liep corona op na afspraak met besmette persoon: ‘We zijn keurig op 1,5 meter afstand gebleven’

Warm huis in Mook dankzij ‘rioolver­war­ming’?

24 oktober MOOK - Water dat na een warm bad wordt weggespoeld via de riolering kan in de toekomst in Mook en Middelaar mogelijk worden gebruikt voor verwarming van huizen. De gemeente wil die alternatieve energiebron onderzoeken bij nieuwbouwprojecten. Riothermie is de naam van de methode.