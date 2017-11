Robbert en Vanesya zaten net bij de weddingplanner toen de vulkaan uitbarstte

Het stel vloog afgelopen vrijdag van hun stek in Bali naar hun beoogde trouwlocatie in Bandung op het naastgelegen eiland Java. Daar maakten ze afspraken met onder meer het hotel en de weddingplanner voor hun bruiloft in januari. Vervolgens pakten ze de bus naar Jakarta, om bij de Nederlandse ambassade de trouwpapieren in orde te maken. Intussen was de vulkaan Angun op hun thuiseiland uitgebarsten.



Vliegveld dicht

De terugvlucht was geboekt voor dinsdagavond, lokale tijd. ,,We zouden letterlijk nu instappen’’, zegt Wille aan de telefoon vanuit de Indonesische hoofdstad. ,,We kijken nu elke dag of het vliegveld in Bali open is. Maar dan moeten we nog maar een vlucht zien te krijgen.’’