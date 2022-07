Rode Kruis verwacht geen problemen door tropische temperaturen: ‘Wel wat meer medewerkers beschikbaar’

Hoewel het maandagavond qua bezoekers wat minder druk was dan in het weekeinde, was er wel sprake van een aantal piekmomenten. Zo was het op de Waalkade dringen tijdens het optreden van feestact Snollebollekes en liep het Faberplein vol toen Lee Towers de Vierdaagse-evergreen You’ll never walk alone over het plein liet schallen.