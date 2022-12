Rode panda Kamala ‘schildert’ unieke kunstwerken, opbrengst voor nieuw pandaverblijf Tiergarten Kleve

De opbrengst van de kunstwerken is bestemd voor de uitbreiding van het onderkomen van de rode panda in de dierentuin van Kleef. Een ander deel gaat naar een beschermingsproject in Nepal.



Van deze bedreigde diersoort, overigens geen familie van de reuzenpanda, leven er nog maar zo’n 2500 in het wild. Daarom worden de dieren gehouden en gefokt in dierenparken.



‘Absolut’ geen dierenmishandeling

Om de verbouwing van het pandaverblijf te financieren, laat de dierentuin een van de bewoners kunstwerken maken. Volgens dierentuindirecteur Martin Polotzek is er ‘absolut’ geen sprake van dierenmishandeling. ,,Het schilderen is onderdeel van het periodiek medisch onderzoek en gebeurt alleen wanneer Kamala er zin in heeft. Zodra ze geen interesse meer toont, stoppen we ermee.”



Om het artistieke in haar wakker te maken, wordt Kamala tijdens het schilderen beloond met lekker eten, zegt de directeur. ,,Voor Kamala is het dus een geweldige baan en tegelijkertijd krijgen dierenminnende kunstliefhebbers hierdoor de kans om uniek werk aan te schaffen.”