Rogier haalt geld op voor mishandelde, dakloze tekenaar Erik: ‘Ongelooflijk, kan hier héél veel stiften van kopen’

Column Kale Ries Is de wethouder een echte?

23 juni De soap genaamd ‘Terugkoop van het stadion’ is verlengd. Voor de tweede keer al. Dat is goed nieuws. Stel je voor dat je moet blijven huren en je over een paar jaar als eredivisieclub stabiel in het linkerrijtje speelt in zo’n niet onderhouden stadion, met maar plaats voor 12.000 mensen en vijfhonderd bobo’s.