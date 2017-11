Rol ducttape maakt einde aan ergernis aan fietsers op Keizer Karelplein

Zon moet onderkomen Heumense clubs redden

11 november OVERASSELT - De kans is groot dat het dak van Sporthal Overasselt over een tijdje vol ligt met zonnepanelen. En misschien volgen er nog wel meer gebouwen in Malden, Overasselt, Nederasselt of Heumen. Welke precies? Dat gaat de gemeente nu uitzoeken.