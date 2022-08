Rolstoel, traplift, aangepast toilet: ‘Er gaat te veel mis met aanvragen’

Column Loes Wijnhoven Het stemt me hoopvol dat er een mogelijk­heid bestaat dat wij ooit één ei zijn geweest

,,Zijn jullie een een- of twee-eiige tweeling?”, vraagt een dame in een zijden blouse aan me. We staan in de weelderige tuin waar we zojuist hebben opgetreden. Een zoveeljarig jubileum. Soms voel ik me op dit soort gelegenheden net een circusact, de zingende tweeling voor al uw feesten en partijen, maar er werd aandachtig geluisterd en er is uitstekende wijn - er zijn slechtere werkomstandigheden denkbaar. Maar deze vraag. Echt. Ik hóór hem niet eens meer, zo vaak is hij gesteld. Ik dacht dat ik op een dag een punt zou hebben bereikt waarop iedereen voldoende is ingelicht, maar door het muzikantenbestaan tekende ik voor het levenslang ontmoeten van nieuwe mensen en het afdraaien van steeds hetzelfde antwoord: we weten het niet, we voelen ons eeneiig, maar hebben het nooit onderzocht. Na dit antwoord volgt standaard een inspectie van de toehoorder die verschillen of gelijkenissen benoemt - een onderdeel waar we ons beiden voor afsluiten.

