Romeins masker van 6 meter hoog maakt volgend jaar overtocht naar Lent

Fort Knodsenburg

Het Romeinse kunstwerk staat nu nog op een werkplaats van scheepswerf Shipyard Millingen. Begin april is de verhuizing naar Veur-Lent in Nijmegen-Noord. Het fundament van Fort Knodsenburg is de eindbestemming.



De maker, kunstenaar Andreas Hetfeld, verheugt zich nu al op de overtocht. ,,Per ponton over de Waal, een buitenkans voor het maken van bijzondere foto’s.”