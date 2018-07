Rondje op Nijmeegs terras even duur als vorig jaar, in Arnhem stijgen de prijzen

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen&Partners naar de prijs van een rondje op het terras. Dat bestaat uit twee koffie, twee frisdrank, twee bier en twee glazen rosé.



In Amsterdam is de terraszitter het duurst uit: 25,10 euro. Gevolgd door Den Haag en Den Bosch. Nijmegen staat op een twaalfde plek. In Arnhem (plaats 15) is een rondje 0,20 euro goedkoper dan in Nijmegen. In de Gelderse hoofdstad betaal je voor een rondje terras 22,05 euro, net iets meer als in 2017 (21,98 euro).



In 2017 maakte Nijmegen overigens een flinke inhaalslag en steeg de prijs van een rondje op het terras met ruim 8 procent. In de jaren daarvoor - van 2011 tot en met 2014- was de Waalstad de goedkoopste terrasstad. Nu is Zwolle de voordeligste stad. Hier betaalt de terraszitter 21,35 euro voor de eerder genoemde acht consumpties.