Rondkomen van 50 euro per week: CDA-raadslid Marjolijn Mijling gaat ‘leven in armoede’

Even geld inleggen voor een cadeautje of een koffietje halen onderweg: het zit er even niet in voor Mijling. Het Nijmeegse raadslid wil ervaren hoe het is om een week lang van slechts 50 euro te leven.



Dat valt nog niet mee, vertelt ze. ,,Vorig jaar deed ik ook mee aan deze week. Je moet met veel rekening houden. Met een calculator in de hand deed ik boodschappen. Ik weet nog dat ik bij de kassa van de supermarkt stond en het statiegeld er vergeten was bij te rekenen. Moest ik met het schaamrood op de kaken iets teruggeven aan de caissière. Ik besefte dat je in het dagelijks leven heel simpel iets overmaakt aan een vriend of vriendin en dat je soms zonder goed erover na te denken iets koopt. Je bent zo gewend om de pinpas te pakken en af te rekenen. Niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend.”