Rood Wit naar Sportpark Zuid, woningbouw op huidig complex

Festivals vrezen voor voortbe­staan nu subsidie van de provincie wegvalt

ARNHEM - Festivals en evenementen in onder meer Arnhem en Nijmegen staan op de tocht, omdat ze subsidies van de provincie Gelderland gaan missen. Een in allerijl opgerichte organisatie ‘Red de Gelderse cultuur’ trekt hierover woensdag in het provinciehuis aan de bel.

13:58