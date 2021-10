Rookmelder binnenkort verplicht in ieder huis; anders kans op boete en verzekeringsprobleem, ‘maar je kunt er vooral levens mee redden’

Grote kans dat u het nieuws gemist heeft. Toen minister Raymond Knops eind februari 2020 de landelijke rookmelderplicht aankondigde, had de wereld wel wat anders aan zijn hoofd. ‘Patiënt 0’ was net opgedoken, corona stond op het punt ons leven te gaan beheersen. Toch raakt de mededeling van Knops minstens zoveel landgenoten als het virus. Vanaf 1 juli 2022 moet iedere Nederlander verplicht een rookmelder in huis hebben. Op elke etage één.



Anderhalf jaar later blijkt dat nieuws nog steeds te zijn ondergesneeuwd. Reden voor de gemeente Berg en Dal een campagne op te zetten. Dit weekend ploft bij ieder huishouden een brief op de mat waarin burgemeester Mark Slinkman wijst op de rookmelderplicht die komende zomer ingaat. Hij attendeert inwoners op online cursussen en nodigt ze uit voor een brandveiligheidsmiddag woensdag in Beek (Schellingshof 2).