'Roos Vonk doet altijd precies wat ze haar studenten afraadt'

Dit schreef ze in 2013: 'Ik zeg zelf altijd dat we als mens onze hogere mentale vermogens moeten benutten en onze primaire impulsen moeten beheersen, om 'emotionele onzindelijkheid' te voorkomen.'



Dat was ze een paar dagen eerder even vergeten, toen ze met haar tablet op schoot naar een tv-uitzending zat te kijken waarin Henk Kamp optrad. Kamp had iets positiefs gezegd over de winning van schaliegas en Vonk had de weerzin in al haar vezels voelen opkomen.



Ze had zin om die Kamp op zijn bek te timmeren, twitterde ze. Om een paar dagen later schuldbewust te schrijven: 'Een hoogleraar wordt geacht een weldenkend mens te zijn, die de gevolgen van zijn uitlatingen overziet en niet lukraak iedere impuls eruit knalt.'