Rugzak van 'Jari' mogelijk sleutel tot oplossen van woningoverval Malden

Proef: frisse stemmentellers tellen alle Nijmeegse stemmen nóg een keer

12:35 NIJMEGEN - Een ploeg van zo'n 250 frisse tellers is sinds donderdagochtend in de Jan Massinkhal in Nijmegen in de weer met tienduizenden stembiljetten. Ze gaan precies tellen hoeveel stemmen een kandidaat-raadslid heeft gekregen, het gaat dan om de voorkeurstemmen die zijn uitgebracht.