Ruim 4.100 wandelaars mogen niet meedoen aan de Vierdaagse

Politie roept hulp Nijmegenaren in bij oplossen overval in Malden

23 maart NIJMEGEN - Het is een middel dat niet vaak wordt ingezet voor opsporing, maar deze vrijdagavond staat de grote vrachtwagen met het Mobiel Media Lab van de politie in Nijmegen. In de hoop op tips over de daders van de overval op vrijdagavond 3 november op een alleenwonende vrouw van 74 aan de Vinkenlaan in Malden.