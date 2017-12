Ruim 4.200 lichtjes voor gesneuvelde bevrijders in Nijmegen en Groesbeek

NIJMEGEN/GROESBEEK - Bij de 4.259 graven van de gesneuvelde militairen op de Canadese begraafplaats in Groesbeek en op de militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen zijn op kerstavond brandende kaarsen geplaatst door vele honderden vrijwilligers onder wie veel kinderen.

Het eerbetoon vond in Groesbeek voor de tweede keer plaats. In Nijmegen was het de eerste keer. Beide organisaties willen voortaan élk jaar aan de vooravond van kerst op deze manier stilstaan 'bij de pijn van oorlog en bevrijding'. ,,We mogen gewoon niet vergeten hoeveel soldaten hier in de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven hebben voor de vrede’’, zeggen de initiatiefnemers.

Elk jaar meer

Landelijk werden ditmaal op 276 erevelden kaarsjes aangestoken. Deze lichtjestraditie startte in 1991 in Holten, en is overgewaad uit Scandinavië. Elk jaar sluiten zich meer lichtjescomités bij deze bijzondere herdenking aan.

Voor onze vrijheid

Burgemeester Hubert Bruls was er zondagavond op Jonkerbos ook bij. Hij sprak van een 'geweldig mooi initiatief'. ,,De jonge mannen die hier liggen gaven hun leven voor onze vrijheid. Wij leven hier al ruim zeventig jaar zonder oorlog. Zo'n lange periode van vrede en veiligheid is meer dan bijzonder. Dat besef moet ons eeuwig dankbaar maken. Het is goed om daar aan de vooravond van Kerstmis, het feest van het licht, bij stil te staan.’’

Volgens Bruls is het van groot belang dat ook degenen die de oorlog niet hebben meegemaakt, toch telkens opnieuw over die periode na te denken. ,,Als we niet weten wat er in het verleden is gebeurd, dan is het lastig om te oordelen over het heden.’’

Leeftijden

Bruls plaatste met Timo Arts het eerste lichtje. Voor Timo was het niet de eerste herdenking. Met andere leerlingen van de Nicolaasschool leggen ze elk jaar ook rozen bij de graven. Maar hij blijft zich verbazen. Ook zondag weer: ,,Vooral als je begint te letten op de leeftijden van de omgekomen soldaten. Soms maar net 17, 18 jaar. Dit is heel mooi om te doen.’’

Uitbouw

De organisatie van de eerste kerstavond-herdenking op Jonkerbos had vooraf niet veel ruchtbaarheid gegeven aan de actie. ,,We zien de lichtjesactie van 2017 als een proef voor een uitbouw naar volgende jaren’’, zegt woordvoerder Richard Hendriks. Hij was daarom blij verrast dat er zo'n tweehonderd mensen naar de begraafplaats waren gekomen voor het aansteken van kaarsjes.

De tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Een zee van licht zondagavond op de begraafplaats in Groesbeek. © Eveline Van Elk

Groei

De Groesbeekse organisator Bert Eikelenboom kon op de Canadese begraafplaats zelfs bijna duizend mensen verwelkomen voor de herdenking, onder wie zo'n vierhonderd kinderen. Hij zag een duidelijke groei ten opzicht van vorig jaar. ,,Deze lichtjes zijn een geweldig symbool, het verbindt de herdenking op een mooie wijze met Kerstmis. De lichtjes blijven ook 48 uur branden. Zo overbruggen ze de kerstdagen.’’

Droom

,,Deze kaarsen brengen letterlijk licht in de duisternis’’, sprak de Groesbeekse wethouder Sylvia Fleuren de aanwezigen op het ereveld toe. Ze vroeg ook aan drie jongeren wat hun droom voor later is. De een vertelde graag gitarist te worden , de ander dierenarts en de derde liet weten bij de politie te willen gaan. Fleuren: ,,Bij jullie kan de droom nog verwezenlijkt worden. Ook deze 2.617 jonge mensen hier op dit ereveld hadden een droom, maar daar is het helaas bij gebleven’’, aldus Fleuren die zo benadrukte hoe dankbaar we ook in 2017 nog moeten zijn voor hun inzet.