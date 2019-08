Dat is veel meer dan verwacht, zegt Elena Freudenberg, voorzitter van ‘Vegan Student Association Nijmegen’ (VSA Nijmegen): ,,We zien dat studenten om diverse redenen bij ons aankloppen. Ze kiezen bijvoorbeeld voor een veganistische levensstijl wegens dierenwelzijn of het milieu. Tegelijkertijd hebben we ook leden die veganist zijn om gezondheidsredenen.”



VSA Nijmegen is de tweede veganistische studentenvereniging in Nederland: alleen Groningen ging Nijmegen voor. Freudenberg, die filosofie studeert aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, constateerde dat veganistische studenten zich binnen hun studieverenigingen soms eenzaam en onbegrepen voelen vanwege hun leefstijl.



Daarom organiseerde ze, samen met de huidige penningmeester Paul van Gent, het afgelopen collegejaar al maandelijks een diner op de campus, waarbij studenten veganistische gerechten meebrachten en met elkaar deelden.

'Géén belerend vingertje’

De vereniging - die sinds een bezoekje aan de notaris op 15 augustus een officieel karakter heeft - kreeg de afgelopen weken veel aandacht, vanuit allerlei hoeken. ,,De meeste reacties zijn positief”, zegt Freudenberg. ,,Natuurlijk zijn er ook mensen die het helemaal niets vinden. Maar daar hebben we vanaf het begin rekening mee gehouden. Vlees eten is in Nederland nog steeds de norm. Als je iets doet wat afwijkend is, stuit je op weerstand.”