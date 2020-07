Ryanair: Piloten moeten salaris inleveren, anders kappen we in Weeze

Drukte in het centrum van Nijmegen op Roze Woensdag, ‘maar op zaterdag­mid­dag is het drukker’

18:15 NIJMEGEN - Volle terrassen en drukte in de winkelstraten in het Nijmeegse centrum. Alsof er nooit corona is geweest. Wordt het niet té druk? Medewerkers in de horeca: ,,Eerder hadden we veel meer mensen tijdens de piekmomenten.”