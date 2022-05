Saïda Alouad Baktit wint Burgemeester Dalesprijs

Hubertus­weg twee weken dicht, daarna de N840

OOIJ/LEUTH - De Hubertusweg tussen de afslag Kerkdijk en Persingensestraat wordt vanaf maandag 30 mei twee weken afgesloten. In die tijd wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het is nog maar het begin van werkzaamheden in de Ooijpolder, want ook aan de route van Beek naar Leuth, de N840, wordt vanaf de zomer tot aan het eind van het jaar gewerkt.

19 mei