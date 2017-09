'Salaris niet het grootste probleem in het basisonderwijs'

Golla vindt de nul houden belangrijker dan scoren

29 september NIJMEGEN - Tegen MVV was het opnieuw een NEC-verdediger die als eerste scoorde: Wocjiech Golla. In de eerste helft was het een kansenfestival voor het doel van MVV-doelman Michael Verrips, maar de mogelijkheden waren niet besteed aan de Nijmeegse aanvallers.