Schaatsers komen niet massaal, maar het is gezellig druk op het natuurijs rondom Nijmegen

Mensen schieten en krabbelen niet alleen op ondiepe wateren, zoals op de Overasseltse Vennen, over het ijs. Ook het Wylerbergmeer bij Beek trekt waaghalzen met de ijzers onder. Op de bekende zwemplas tekenen zich weliswaar grote grijze plekken af, maar als je maar op het wit blijft, is er weinig aan de hand.

De Beekse Judith Naaldenberg (44) kijkt naar haar 14-jarige dochter die met twee van haar vriendinnen over het ijs glijdt. ,,Dit is toch waanzinnig?", zegt ze. ,,Ik heb donderdag zelf al op de Oude Waal geschaatst, maar hier vind ik het toch te eng.” Ze wijst naar een gaatje in het ijs waar het water uit klotst.

Honderden meter aan één stuk

,,Bij ons in de polder zie je nu amper mensen op plasjes”, zegt Peters. ,,Het is elk jaar weer anders waar het wel of niet kan. De Oude Waal is nu zo'n klein plasje dat ik er niet heen wilde. En toen hoorde ik over deze plek. Dit wordt mijn eerste keer hier.”