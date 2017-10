Schans bij City Downhill afgebroken na valpartijen en gewonde wielrenners

De wedstrijd in het Nijmeegse centrum gaat wel gewoon verder, maar de maatregel is volgens de organisatie voor de zekerheid genomen. Ook is er bovenaan de trap een chicane gemaakt om de snelheid er wat uit te halen.

Rond 15.00 uur viel het eerste slachtoffer van de trap. Volgens hulpverleners is deze man enige tijd 'neurologisch buiten bewustzijn' geweest. Ambulancemedewerkers wisten de man te stabiliseren en bij kennis te brengen. Terwijl hij in de ambulance werd geladen, stak de mountainbiker zijn duim omhoog naar het publiek. Een opgeroepen traumahelikopter werd afgebeld. Volgens de organisatie is na een scan in het ziekenhuis gebleken dat de man inwendig niets mankeert.