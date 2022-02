‘Schapen in Ooijpolder permanent beschermen tegen wolven’

Dreigt gevangenis­straf voor voormalige directeur van zorgorgani­sa­tie Rigter?

NIJMEGEN - Directeur Monique N. (53) van de voormalige zorgorganisatie Rigter bv in Nijmegen wordt andermaal vervolgd, dit keer voor de strafrechter. Het openbaar ministerie beschuldigt haar van oneigenlijk gebruik van pgb- en wmo-gelden, valsheid in geschrifte en verduistering in vereniging.

5 februari