Scholieren over sluiting Dominicus College: ‘Ik heb juist heel bewust voor deze school gekozen’

Analyse Nog zeventien Pv­dA-stem­men in Gasthuis Millingen

Het zijn de laatsten van hun generatie. De zeventien gestaalde socialisten die in het gasthuis in Millingen op de PvdA stemden. Ooit kleurde het Rijndorp tot aan de grens rood. Maar anno 2022 halen PvdA-lijsttrekker Lesley Albers cum suis in totaal niet meer dan 168 stemmen in Millingen.

22 maart