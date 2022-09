Schutter in Lent is 23-jarige man, Nijmegenaar (73) die te hulp schoot raakte gewond

NIJMEGEN - De man die dinsdagmiddag op klaarlichte dag begon te schieten voor hotel Van der Valk in Lent, is een 23-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats . Een 73-jarige Nijmegenaar, die júist wilde helpen bij een conflict tussen deze man en een vrouw, raakte lichtgewond door het schietincident.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder een dag na het incident.

Conflict

De opgepakte man zit voorlopig op het politiebureau vast voor verder onderzoek. Hij had vlak voor het incident een conflict met een vrouw, die met de fiets aan de hand met een groep over het Hertog Eduardplein liep. Ze liepen vanaf station Lent voorbij het Van der Valk-hotel, zo zagen getuigen.

Het conflict liep volledig uit de hand. Getuigen zagen vanaf het terras van het Van der Valk-hotel dat de groep jonge vrouwen in paniek achter de verdachte aanrende. Waarom er ruzie was, is niet bekend.

‘Ging zó snel’

De 73-jarige omstander zag dit gebeuren en wilde de groep vrouwen te hulp schieten. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De verdachte pakte een pistool en schoot de man in zijn arm. ,,Het ging zó snel. Ik dacht nog dat het om een neppistool ging. Maar het was een echte”, liet een geschrokken vrouw vanaf het Van der Valk-terras weten.

Ook personeel van Van der Valk was geschrokken, zo liet de directeur van het hotel direct al weten. Desondanks kon het terras openblijven.

Geen verband

Het motief van de verdachte is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar tips, getuigenverklaringen en eventueel beeldmateriaal van het incident. Wie dit heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Het incident van dinsdag was de tweede schietpartij in twee dagen in Lent. Bij het schietincident van maandag, aan de Prins Mauritssingel, was sprake van een uit de hand gelopen verkeersruzie. Hier is nog niemand voor aangehouden. Tips blijven welkom, aldus de politie. Waarschijnlijk is er geen verband tussen de twee zaken, zo laat de politiewoordvoerder weten.