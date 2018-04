Senioren in flats van acht hoog weken zonder lift in Nijmegen

Veel bewoners zijn moeilijk ter been en kunnen slechts met de grootste moeite nog buiten komen. De beheerder van de drie complexen heeft daarom het bedrijf Noodliften.nl ingeschakeld, omdat het euvel aan de defecte liften lastig te verhelpen blijkt.



Gedurende enkele uren per dag is er een liftassistente in de buurt, die bewoners kan helpen met boodschappen dragen, medicijnen halen, de hond uitlaten of de vuilnis buiten zetten.



Stoeltjeslift

De hoogste van de drie flats telt acht etages. Per verdieping moeten twee trappen overwonnen worden. Deze week gaat Noodliften op elke trap een stoeltjeslift installeren, zodat de bewoners toch elk moment van de dag, en van de nacht, naar beneden of boven kunnen. De liftassistente is er dagelijks slechts van 9.00 tot 11.00 uur, en van 16.00 tot 18.00 uur.