Shadi begon dakloos aan haar studie: ‘Veel stress’

,,Ik wilde vol enthousiasme aan mijn studie beginnen, maar de zoektocht naar een woonruimte zorgde voor veel stress”, vertelt ze. ,,Toen ik me aan de Radboud Universiteit inschreef, kreeg ik te horen dat ik een kamer toegewezen zou krijgen. Immers bedraagt de reistijd naar Heidelberg meer dan vijf uur. Maar ik heb uiteindelijk nooit meer iets gehoord van de universiteit.”



Toegegeven, ze had er zelf ook achteraan kunnen gaan. ,,Maar ik dacht dat ik het op eigen houtje ook wel zou kunnen regelen. Dat viel behoorlijk tegen. Ik heb op tientallen kamers gereageerd, maar vaak kreeg ik niet eens een reactie. Toen de introductie in Nijmegen begon, was ik nog steeds dakloos.”



Dus besloot ze in te checken in een hostel. Kosten: dik 20 euro per nacht. Daar trof ze meerdere studenten, allemaal wanhopig op zoek naar een kamer. ,,Zo’n bedrag per nacht is een hoop geld voor een student. Dat kon ik niet voor een langere tijd opbrengen. Nadat ik een week in het hostel had doorgebracht, besloot ik afwisselend bij verschillende studenten in Nijmegen op de bank te slapen.”