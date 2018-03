Sieneke, de 'Prinses van het Levenslied', is terug van weggeweest

Groesbeekse (88) bestolen aan eigen voordeur terwijl ze 2 euro wisselt

17:32 GROESBEEK - Een 88-jarige vrouw uit Groesbeek is in haar eigen huis aan de Rembrandtweg bestolen van 115 euro. De Groesbeekse deed open voor een man die vroeg of zij 2 euro kon wisselen zodat hij kon bellen.