Sint Maartenskliniek kan apparaatje voor pijnbestrijding op afstand instellen

Oversteek stations­plein onveilig volgens vereniging voor slechtzien­den: ‘Zorg voor een stoplicht’

NIJMEGEN - Het Stationsplein in Nijmegen is voor blinden, slechtzienden, ouderen en mensen die slecht ter been zijn onveilig. Dat komt met name door de busbaan die het plein doorkruist. Daarom moet er op korte termijn een oplossing komen zodat ze veilig de busbaan kunnen oversteken.

7 februari