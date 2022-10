Sint Maartenskliniek zamelt winterjassen in, in de geest van zijn naamgever

Het revalidatieziekenhuis sluit hiermee aan bij de daad waarmee de Romeinse legionair Martinus van Tours bekend is geworden: hij scheurde zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan een zwerver die het koud had.

Congres

De winterjassen kunnen nu al worden ingeleverd bij de hoofdingang. Op 11 november houdt de kliniek een congres in De Vereeniging in Nijmegen, waarbij deelnemers ook worden verzocht warme jassen mee te nemen die niet meer worden gebruikt. Alle maten zijn welkom, ook kindermaten (74-164) en skipakjes tot maat 110. Voorwaarde is wel dat de jassen heel en schoon zijn, met alle knopen eraan, functionerende ritsen en met de zakken leeg.

Stichting Because We Carry roept op om samen gigantisch veel licht te brengen in deze duistere dagen. ‘We gaan goede en mooie jassen inzamelen, omdat we juist daarmee echte warmte geven’, meldt de organisatie, die in het hele land actief is. ‘Wij zijn dus zeer kieskeurig. De beste graadmeter voor elke jas is: zou ik er zelf blij van worden?’