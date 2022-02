‘Skaeve huse’ in Nijmegen, het gaat eindelijk gebeuren

Politie over alarm in Arrivat­rein: ‘Ja, het vermeende explosief kan ook een avocado zijn geweest’

Het was nogal een circus woensdag in Holthees, bij Venray. Hulptroepen rukten massaal uit om een vermeende verdachte met explosief op te sporen in een Arriva-trein van Nijmegen naar Roermond. Achteraf bleek het loos alarm. Vanwaar was al die heisa toch nodig?

