Slachterij Hilckmann in Nijmegen moet gemeente 7 miljoen euro terugbetalen

UPDATE Gevonden kleding 'zeer waarschijnlijk' van vermiste Anne

7:13 In Huis ter Heide is een kledingstuk gevonden dat vermoedelijk van de in Arnhem opgegroeide Anne Faber is. De politie onderzoekt dat nu, maar geeft al aan dat de jas 'zeer waarschijnlijk' van haar is. Er worden op dit moment speurhonden ingezet in het bosperceel waar het kledingstuk is aangetroffen.