Slagers in Ede en Nijmegen verkochten mogelijk oneetbare ossenstaarten

Politieke ruzie over bebouwing Lierdal

13:52 MALDEN - VVD en PvdA in de gemeente Heumen zijn woedend op DGH, omdat DGH-kandidaat Jan Paul Bevoort heeft beweerd dat een stem op VVD of PvdA mogelijk bebouwing van het Lierdal mogelijk maakt. In een open brief schreef Bevoort (de nummer 22 op de lijst van DGH en oud-voorzitter van natuurclub Bos en Kuil) dat het heldere 'nee' van de PvdA en VVD in een 'ja' kan omslaan als die partijen samen met het CDA een coalitie zouden vormen.