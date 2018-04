Slimme verkeerslichten in Nijmegen: op groen via mobieltje

Video Bomenplant vertraagd door vondst kelderge­welf Stikke Hezel­straat

24 april NIJMEGEN - De aanleg van vijf plantvakken in de Stikke Hezelstraat is vertraagd door de vondst van een oude keldermuur. Het restant van een gemetseld gewelf is inmiddels onderzocht en in kaart gebracht door de archeologische dienst van de gemeente Nijmegen.