SlimSpitsen: 75.000 minder ritten over Nijmeegse bruggen in de avondspits

De deelnemers aan SlimSpitsen moeten zich registreren op de gelijknamige website en de speciale app Time’s Upp downloaden op hun smartphone. Via gps registreert de app waar iemand is tussen 15.00 en 19.00 uur, de tijd dat de avondspits per auto gemeden dient te worden.

600 auto's uit de avondspits

De gemeente is tevreden over de resultaten van SlimSpitsen. ,,Onze doelstelling was 500 tot 600 auto's uit de avondspits halen en dat is gelukt", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Zelfs sneller dan we gedacht hadden. We rekenden op een jaar of iets meer, maar het is iets meer dan een half jaar gelukt.”