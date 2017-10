Smartphone gaat in de telefoontas op scholen rond Nijmegen

Amber van Nieuwburg, lerares van het VMBO-B op het Pax in Druten gebruikt al langer de 'iPhone-tas.' Voor haar was het een schot in de roos. ,,Eerst moest ik iedere keer opletten. Leerlingen verstopten telefoons in etui's, in hun tassen en onder de tafel. Daar gaat zo veel effectieve lestijd mee verloren.’’



Met een lach voegt ze wel toe: ,,Het lost niet alles op hoor, nu zitten ze soms in plaats van met hun telefoon met hun pen te frutten.’’



De run op telefoontassen verklaart havo/vwo coördinator van het Pax Jeroen Beekmans als volgt: ,,Bij bakjes butsen die mobieltjes op elkaar. Ze hangen nu overzichtelijk en veilig in de tas.’’ Vergeten de leerlingen hun telefoon dan niet? Volgens Bruning is daar geen sprake van: ,,Het telefoontje is heilig.’’