Smartshop op last van burgemeester Bruls dicht: ‘Smartshop faciliteert drugshandel op straat’

poll Verzet tegen hoogbouw op stadsei­land Veur-Lent: ‘Het is nu al druk’

14:54 NIJMEGEN - ‘Bouw Veur-Lent niet vol', is het pleidooi van de eilandbewoners bij de gemeente Nijmegen. Duizenden Nijmegenaren steunen dit standpunt omdat ze in het rivierpark zonnen, wandelen of sporten.