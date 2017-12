Sneeuwruimers NEC niet nodig

Rijn en Waal stijgen razendsnel

11:35 NIJMEGEN - De Rijn en Waal stijgen sinds woensdag razendsnel. Bij Lobith stijgt de waterstand zeker 5 tot 6 cm per uur. Zo'n sterke stijging is kenmerkend voor hoogwatergolven die hun oorsprong hebben in de Moezel en kleinere rivieren daar in de buurt, meldt Alphons van Winden op zijn site waterpeilen.nl.