Social media ontploft: Jos Roelofs bracht na 39 jaar (!) boek terug naar de bieb

GROESBEEK - Jos Roelofs uit Groesbeek bracht een boek na ruim 39 jaar terug naar de bieb. Het bericht ging de wereld over. Het bericht over Jan Roelofs en Jan Wolkers .

5 maart 1981. Op die dag had het boek Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers terug moeten zijn bij de bibliotheek in Groesbeek. Bijna veertig jaar geleden dus! Maar het kwam pas afgelopen maandag terug bij de bieb in Groesbeek.

Quote Ik heb het niet gelezen. Er waren immers ook uittrek­sels. Bovendien word je van Jan Wolkers niet echt vrolijk Jos Roelofs

Jan Roelofs (59) uit Groesbeek, afdelingschef bij de AH in Malden, is de man die het boek weer terugbracht. Hij trof het aan toen hij de zolder - corona - aan het opruimen was. In een doos met andere vergeten spullen uit zijn middelbare schooltijd.

Wedden