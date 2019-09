SP en PvdA bezorgd over Nijmeegse zorg: ‘Mens is geen verdienmodel’

De partijen hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, nadat onderzoekjournalisten van Follow the Money in juni van dit jaar het dossier ‘zorgcowboys’ publiceerden.

De data-onderzoekers namen de jaarrekeningen onder de loep over 2017 van bijna 2.000 zorginstellingen. Hier rolde een lijst uit van 97 zorgbedrijven in Nederland die samen in één jaar tijd 51 miljoen euro winst maakten. In een sector waar een winstmarge van twee tot drie procent al behoorlijk is, haalden 174 bedrijven een winst van meer dan tien procent.