Spaarloon-mysterie ontrafeld: 'erven J. Arts' melden zich met bloemetje bij Riet

Voor het weekend was Kersten in Nijmegen, met dochters Roos (24) en Eva (22). Ook zij zijn voor het eerst terug in het huis waar ze geboren zijn, en de woning waarin ze hun vader hebben verloren. Veel weten ze niet meer van hem, Roos was 4 toen hij overleed, haar zusje 2. Het enige wat ze hebben zijn foto's, en verhalen. En een kleine erfenis nu.



Want de reden voor het bezoek aan het oude huis, is de huidige bewoonster: Riet Rensen. Die kreeg 16 jaar lang post van de ING, die niet voor haar bestemd was, maar voor 'de erven van J. Arts'. Al die jaren stuurde ze de brieven netjes retour, maar drie weken geleden was de maat vol. Op de site van de bank zegde ze de rekening van Arts op en kreeg, tot haar eigen verbazing, het saldo - bijna 1.500 euro - zelf bijgeschreven.