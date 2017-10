Speurhond en witte pakken bij onderzoek naar dodelijke val

Met behulp van een brandweerwagen is de speurhond met twee begeleiders van de politie op het dak van de woning afgezet. Tien minuten later kwamen ze weer naar beneden. Waar de politie met de hond naar op zoek was, is niet bekend. Nadat de hond weer beneden was, zijn forensisch onderzoekers het dak op gegaan voor verder onderzoek.



Voor de woning is inmiddels een PD-unit geplaatst, van waaruit de politie onderzoek doet op een plaats delict. De voortuin van de woning is afgezet met zwarte hekken. Volgens de politie is de toedracht van de dodelijke val nog niet bekend. Een misdrijf wordt nadrukkelijk niet uitgesloten.