Spontane actie voor dieren van Oekraïense vluchtelingen succesvol, maar: geen dieren

Column Kale Ries Ik zal na de wedstrijd gepassio­neerd afscheid nemen van Edgar Barreto

Ik was erbij op Plein ’44 toen Edgar Barreto, na een lange rit vanuit Italië, met z’n gezin in 2020 in Nijmegen aankwam. Zelden worden spelers zo onthaald als ze terugkeren bij een oude club. Het was een mooie middag voor de supporters en deze icoon van de club.

12 mei