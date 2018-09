Sportclubs schreeuwen om meer vrijwilligers

Dat blijkt uit een steekproef van deze krant onder 40 sportverenigingen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. De resultaten zijn duidelijk: er is een nijpend tekort aan vrijwilligers. Het zorgt er voor dat de meeste verenigingen, of dat nou voetbal, tennis of hockey is, niet alle activiteiten kunnen uitvoeren zoals ze dat graag zouden willen. Een enkele club, VV SCD '33 uit Deest, zegt zelfs in haar voortbestaan bedreigd te worden door het gebrek aan vrijwilligers.