'Ondraaglij­ke pislucht' maakt lift beneden­stad onbruik­baar

23 juli NIJMEGEN - In de lift bij de Veerpoorttrappen (tussen Waalkade en de Lindenberg) hangt een ondraaglijke stank van urine. Daardoor is de lift zo goed als onbruikbaar. Mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of een kinderwagen bij zich hebben, rest niets anders dan een flink eind om te gaan.