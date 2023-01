Sportscholen moeten crisis op crisis opvangen: ‘Gelukkig is het besef groot dat bewegen gezond is’

,,De hele sector piept en kraakt”, zegt Rob Wijnhoven van Lierdal Sportcenter in Malden. ,,Crisis op crisis maakt het moeilijk, veel sportscholen hebben het superzwaar. Het voordeel is wel dat we in principe in een groeimarkt zitten. Het besef van het belang van bewegen neemt nog steeds toe - we zien ook steeds meer 80-plussers bij de fitness. Maar economisch gezien blijft het wel een uitdaging.”