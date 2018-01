Staatssecretaris: trots dat Nijmegen eerste Nederlandse green capital is

Probleem met hijskraan, theater afgelast bij Valkhof in Nijmegen

20:58 NIJMEGEN - Een probleem met een hijskraan heeft ertoe geleid dat de voorstelling van Theater Tol bij de opening van het Green Capital jaar in Nijmegen vanavond is afgelast. Volgens de gemeente Nijmegen is bij een repetitie gebleken dat de grond onder de kraan die nodig is bij de act niet stabiel genoeg is.