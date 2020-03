Stadhuis Nijmegen: bitterbal bijna in de ban

NIJMEGEN - De bitterbal wordt een zeldzaamheid in het Nijmeegse stadhuis. In het bedrijfsrestaurant en op gemeenteborrels zullen vlees en vis niet langer de standaard zijn. Burgemeester en wethouders schaarden zich dinsdag achter een motie van de Partij voor de Dieren daartoe.

Het plan werd eerder al door een meerderheid van de gemeenteraad omarmd. Klein verschil: het college van B en W gaat niet mee in het aanvankelijke Partij voor de Dieren-idee om het ‘gemeentemenu’ plantaardig te maken. In plaats van veganistisch wordt vegetarisch de norm. ‘Dat is praktischer en beter uitvoerbaar.’

Waar men vroeger moest vragen of het mogelijk was iets anders te eten dan vlees of vis, wordt dat nu gewoon. Persoonlijke keuzevrijheid blijft overeind. Wie andere dan vegetarische hap wil, kan dat op bestelling nog steeds krijgen. Cateraars en organisatoren van evenementen in het stadhuis worden in de toekomst voor die keuze verantwoordelijk. ,,Daarmee willen we individuele bezoekers niet opzadelen. Dat voelt niet gastvrij”, verklaarde burgemeester Hubert Bruls.

Duurzaamheidskoers

De eetomslag is illustratief voor de duurzaamheidskoers die een groot deel van de Nijmeegse politiek voert. In 2018, het jaar waarin de Waalstad Green Capital van Europa was, schotelde de gemeente bezoekers van evenementen ook al zoveel mogelijk vegetarisch voedsel voor. Op die ingeslagen weg borduurt Nijmegen met de nieuwe ‘diner-koers’ nu voor langere termijn voort.